Biden: ‘Laten we de moed hebben om tegen de wapenindustrie in te gaan’

VS-president Joe Biden, net terug van een rondreis in Azië, gaf vanuit het Witte Huis een emotionele tussenkomst over de dodelijke schietpartij in een basisschool in Texas. ‘In godsnaam, laten we de moed hebben om tegen de (wapen)industrie in te gaan’.

‘Waarom?’, vroeg Biden, ‘Waarom zijn we bereid te leven met dit soort bloedvergieten? Waarom blijven we het maar laten gebeuren?’

Hij wees met de vinger naar de wapenindustrie.



‘De wapenproducenten hebben twee decennia lang een agressieve marketingcampagne gevoerd voor aanvalswapens, die de grootste winsten opleveren. In godsnaam, laten we de moed hebben om tegen de industrie in te gaan’.

De president weet uit ervaring hoe lastig dat is. Hij heeft als senator zelf voorstellen geformuleerd. Hij heeft als vicepresident gezien hoe zijn baas Obama keer op keer voorstellen getorpedeerd zag in het parlement.

‘Opnieuw een bloedbad’, zei Biden. ‘Uvalde, Texas. Een lagere school. Prachtige, onschuldige tweede-, derde-, vierdejaars. En wie weet hoeveel kleine kinderen zagen wat gebeurde – zagen hun vriendjes sterven alsof ze op een slagveld waren’.

‘Het is tijd om deze pijn in actie om te zetten’.