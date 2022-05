14 kinderen en 1 leraar gedood bij schietpartij in Texas

Bij een schietpartij in een lagere school in de Amerikaanse staat Texas zijn veertien kinderen en een leraar om het leven gekomen.

Dat meldde de gouverneur van Texas, Greg Abbott.

De schietpartij gebeurde in een lagere school in de plaats Uvalde. De vermoedelijke schutter is volgens Amerikaanse media 18 jaar. Hij stapte volgens de gouverneur uit zijn auto en opende het vuur.

Hij is, nog altijd volgens de gouverneur, om het leven gekomen tijdens een confrontatie met de politie. Twee politieagenten werden licht verwond door de schutter.

Familieleden wachten in spanning op nieuws uit de school. © Reuters

