De Qatarese passagiersvlucht, met aan boord een Belgische vrouw, is vrijdag vanuit Kaboel aangekomen in Qatar, melden buitenlandse media. Aan boord waren in totaal 158 passagiers.

Op de internationale luchthaven van Kaboel is vrijdag opnieuw een passagiersvliegtuig van Qatar Airways vertrokken, het tweede in twee dagen. Dit vliegtuig was eerder op de dag aangekomen met hulpgoederen. Aan boord tijdens de terugvlucht zaten volgens CNN 158 passagiers. Volgens Buitenlandse Zaken was er één Belgische vrouw aan boord. Op het vliegtuig zaten verder ook 49 Fransen en hun families en zeven Nederlanders.

Donderdag vertrok, voor het eerst sinds het einde van de chaotische militaire evacuatie van buitenlanders en bescherming behoevende Afghanen, een internationaal passagiersvliegtuig op de luchthaven van Kaboel. Aan boord van het eerste toestel waren 113 mensen, vooral Afghanen met een dubbele nationaliteit, zoals de Amerikaanse, Oekraïense, Canadese of Duitse. Er vlogen ook dertien Britten en dertien Nederlanders mee.

Op de internationale luchthaven van Kaboel is vrijdag opnieuw een passagiersvliegtuig van Qatar Airways vertrokken, het tweede in twee dagen. Dit vliegtuig was eerder op de dag aangekomen met hulpgoederen. Aan boord tijdens de terugvlucht zaten volgens CNN 158 passagiers. Volgens Buitenlandse Zaken was er één Belgische vrouw aan boord. Op het vliegtuig zaten verder ook 49 Fransen en hun families en zeven Nederlanders. Donderdag vertrok, voor het eerst sinds het einde van de chaotische militaire evacuatie van buitenlanders en bescherming behoevende Afghanen, een internationaal passagiersvliegtuig op de luchthaven van Kaboel. Aan boord van het eerste toestel waren 113 mensen, vooral Afghanen met een dubbele nationaliteit, zoals de Amerikaanse, Oekraïense, Canadese of Duitse. Er vlogen ook dertien Britten en dertien Nederlanders mee.