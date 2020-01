De Iraanse geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei heeft vrijdag gezegd dat het 'bittere' drama van de op 8 januari nabij Teheran neergeschoten Oekraïense Boeing niet het 'offer' mag doen vergeten van generaal Qassem Soleimani. De VS hebben die vijf dagen daarvoor in Bagdad uitgeschakeld. Volgens de opperste leider zal het protest van de afgelopen dagen in Iran de politieke koers van het land evenwel niet veranderen.

Khamenei ging voor het eerst in acht jaar het vrijdaggebed in Teheran voor. Meerdere zenders zonden het live uit.

Hij noemde de luchtvaartcatastrofe een 'bitter ongeluk' en bood aan de families van de slachtoffers zijn medeleven aan.

Na dagen van antiregeringsprotest in zijn land zei de ayatollah dat sommigen 'hebben geprobeerd het te gebruiken om de grote martelaar en het offer (van Soleimani) te doen vergeten'.

De afgelopen dagen zijn er straatprotesten in Teheran en andere steden, die gericht zijn tegen de regering. Khamenei was evenwel ferm in zijn bewoordingen daarover: 'De protesten zullen de politieke koers van dit land niet veranderen. Het Iraanse volk wil zich verzetten tegen de wereldmachten en zich niet overgeven, zelfs 41 jaar na de revolutie.' Volgens Khamenei zijn de manifestanten misleid door buitenlandse media.

De Oekraïense Boeing stortte vorige week woensdag kort na het opstijgen in Teheran neer. De meeste passagiers waren Iraanse of Canadese burgers, maar er kwamen ook mensen uit Oekraïne, Afghanistan, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk om het leven.

Afgelopen weekend bekende het Iraanse leger het vliegtuig per ongeluk te hebben neergeschoten, hoewel het de dagen voordien had beweerd niets met de ramp te maken te hebben.

