Dat blijkt uit een vier jaar durend onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden door de Australische elitetroepen, zo heeft de bevelhebber van het Australische leger, Angus Campbell, gezegd. Volgens de generaal brengt het rapport een "schaamtelijk verhaal van een "egocentrische krijgerscultuur" aan het licht.

Het onderzoeksrapport schetst voorts een klimaat van 'een giftige competitiviteit binnen het Special Air Service Regiment (SAS)', wat er volgens Campbell toe leidde dat sommige troepen 'een loopje namen met de regels of deze verdraaiden en negeerden'.

Zo'n 25 militairen zouden bij de onrechtmatige moorden betrokken zijn geweest. 'Geen van deze vermeende onwettige moorden zou volgens de beschrijvingen hebben plaatsgevonden in het "heetst van de strijd". Ze vonden ook niet plaats in omstandigheden waarin de bedoeling van de dader onduidelijk, verwarrend of verkeerd was', zei Campbell donderdag in Canberra aan de pers. 'Iedere persoon met wie tijdens het onderzoek is gesproken, had een grondig begrip van het humanitair oorlogsrecht', aldus de bevelhebber. De bevindingen gaan volgens hem over 'de ergst mogelijke schendingen van de militaire gedragscode en professionele waarden'.

De inspecteur-generaal van de Australische defensiemacht onderzocht sinds 2016 beschuldigingen van oorlogsmisdaden door de Australische troepen in Afghanistan. Die zouden tussen 2005 en 2016 zijn gepleegd. Donderdag zal een bewerkte versie van het rapport werden vrijgegeven aan het publiek.

Campbell bood intussen 'namens de Australische leger aan de bevolking van Afghanistan zijn oprechte excuses aan voor alle wangedrag van Australische soldaten'. Hij beval tot slot een vervolging aan wegens oorlogsmisdaden.

