Ankara: 'Erdogan gooide brief van Trump in vuilnisbak'

Turks president Recep Tayyip Erdogan heeft de brief die Donald Trump hem stuurde op 9 oktober, en waarin de Amerikaanse president hem opriep om 'niet stoer te doen', prompt in de vuilnisbak gegooid en nog dezelfde dag het offensief in Noord-Syrië gelanceerd.

Recep Tayyip Erdogan © .

Dat hebben Turkse presidentiële bronnen verteld aan nieuwszender BBC Turkish. 'President Erdogan heeft de brief ontvangen, die kordaat verworpen en in de vuilnisbak gegooid,' klinkt het. Nog volgens de BBC heeft de brief veel kwaad bloed gezet bij Erdogan. Nog dezelfde dag lanceerde Erdogan het omstreden offensief tegen de Koerden in het noorden van Syrië. Een en ander kan erop wijzen dat Trump dus geen groen licht gaf aan het Turkse leger, zoals aanvankelijk het geval leek. Brief De brief dateert dus van 9 oktober, maar lekte nu pas uit in de Amerikaanse media. Het document doet de wenkbrauwen fronsen vooral door het woordgebruik van president Trump. De Republikein roept zijn Turkse ambtgenoot op om 'niet de stoere vent' uit te hangen. 'Laten we werken aan een goede deal!', schreef Trump onder meer. 'Je wil niet verantwoordelijk zijn voor de afslachting van duizenden mensen en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernielen van de Turkse economie maar dat is wat ik zal doen'. 'De geschiedenis zal positief over je oordelen als je dit correct en humaan aanpakt. Als je dat niet doet, zal je gezien worden als de duivel. Wees niet dwaas! Ik bel je nog.' Bemiddeling Trump ligt fel onder vuur, ook in eigen land, vanwege zijn beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken. Die beslissing wordt gezien als groen licht voor Erdogan om het militaire offensief te lanceren. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is momenteel in de Turkse hoofdstad Ankara om te bemiddelen over een staakt-het-vuren. Lees ook: Inval in Syrië: wat willen Turkije, Iran en Rusland?