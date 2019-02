Amerikaanse senator Amy Klobuchar doet gooi naar presidentschap

De naam van de 58-jarige Klobuchar deed al langer de ronde. Ze wordt beschouwd als eerder een gematigde Democraat, in tegenstelling tot de meer progressieve kandidaten Kamala Harris en Elizabeth Warren. 'Als jullie president, zal ik jullie in de ogen kijken en jullie vertellen wat ik denk', verklaarde Klobuchar op een bijeenkomst in Minnesota. 'Wat er ook gebeurt, ik zal vanuit het hart leiden.'

In haar speech riep ze zondag onder meer op tot strengere regels voor wapens en een verlaging van de kosten voor zorgverlening. Klobuchar zet zichzelf neer als iemand die kan samenwerken met de Republikeinen. 'Stop de bangmakerij en stop de haat', klonk het.

Ondertussen hebben al tien Democraten zich officieel kandidaat gesteld voor de voorverkiezingen, onder wie vijf vrouwen. Naast Klobuchar gaat het om Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Tulsi Gabbard, Cory Booker, Julian Castro, Pete Buttigieg, John Delaney en Andrew Yang.