Amerikaanse Senaat keurt miljardenvoorstel goed om shutdown te voorkomen

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag een overheidsbestedingswet van in totaal 1.700 miljard dollar (1.600 miljard euro) goedgekeurd, waarmee een gedeeltelijke overheidssluiting (shutdown) kan worden voorkomen.

De helft van het budget heeft te maken met defensie-uitgaven, zoals het financieren van het Amerikaanse leger tot in september volgend jaar. Er zit ook voor 44,9 miljard dollar aan militaire, economische en humanitaire hulp voor Oekraïne in. De Senaat keurde het voorstel goed met 68 tegen 29 stemmen. Het moet nu nog naar het Huis van Afgevaardigden, waar het moet worden goedgekeurd voor vrijdag middernacht om een shutdown te vermijden.

Er worden geen problemen verwacht voor goedkeuring in het Huis. Nadien gaat het voorstel nog ter ondertekening naar de Amerikaanse president Joe Biden. Bij een shutdown vallen de regeringszaken gedeeltelijk stil. In dat geval worden staatsambtenaren gedeeltelijk verplicht vakantie te nemen of onbetaald te werken.