Amerikaanse justitieminister Sessions ontslagen, Democraten vrezen 'constitutionele crisis'

Dat maakte de president bekend in een tweet.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

'We danken procureur-generaal Jeff Sessions voor zijn diensten en wensen dat het goed met hem gaat. Een permanente vervanging zal op een latere datum gecommuniceerd worden', aldus Trump een dag na de tussentijdse verkiezingen in een tweet. Matthew Whitaker zal zijn functie voorlopig waarnemen.

Sessions, een strikt conservatieve voormalige senator uit Alabama, gold tijdens de verkiezingsstrijd nochtans als de eerste en belangrijkste steunpilaar van de latere president. Maar de relatie tussen de president en de minister van Justitie was al langer vertroebeld. Reden daarvoor is het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller momenteel voert naar de campagne van Trump en mogelijke banden met Rusland.

Trump beantwoordde woensdag tijdens zijn persconferentie geen directe vraag over Sessions, zeggende dat hij over het algemeen 'extreem' tevreden is over zijn kabinet. Fox News las de ontslagbrief voor, waarin Sessions stelde dat hij verzocht werd om op te stappen. Sessions is het vertrouwen van de president verloren ondanks zijn loyaliteit aan de agenda van het Witte Huis.

Terugtrekking uit Rusland-onderzoek

Sessions had zichzelf in maart van vorig jaar zelf teruggetrokken uit elk gerechtelijk onderzoek naar banden tussen de Trump-campagne en Rusland. Reden daarvoor was dat hij tijdens hoorzitttingen in de Senaat gelogen had over twee ontmoetingen die hij zelf had gehad met de Russische ambassadeur.

Die terugtrekking werd hem door Donald Trump zwaar aangerekend. In het verleden liet Trump al weten dat hij de keuze voor Sessions als minister van Justitie betreurde.

Sinds Sessions zich terugtrok, is het viceminister Rod Rosenstein die het dossier opvolgt. Trump is erg ontevreden over de manier waarop Rosenstein de zaak sindsdien aanpakt. De viceminister had beslist om Robert Mueller als speciale aanklager aan te duiden. Die is volgens de Trump begonnen met een 'heksenjacht'.

Het is nog niet duidelijk of Whitaker, de vervanger van Sessions, van plan is om het Rusland-onderzoek te blokkeren. In 2017 schreef Whitaker voor CNN een opiniestuk waarin hij stelde dat het Rusland-onderzoek van Mueller te ver ging, omdat de focus te veel zou zijn verschoven naar de financiën van Trump en zijn familie. Whitaker sprak van 'ernstige zorgen dat het onderzoek van de speciale aanklager slechts een heksenjacht is' en riep Rosenstein op om Mueller nauwer in de gaten te houden.

Democraten bezorgd

Democraten hebben woensdag bezorgd gereageerd op het ontslag van Sessions en de aanstelling van Whitaker. 'De timing is ten eerste al zeer verdacht', zei Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat. Hij benadrukte dat de minister van justitie het Rusland-onderzoek hoe dan ook met rust moet laten.

Als dat niet gebeurt, dan dreigt er volgens Schumer een constitutionele crisis. Mueller onderzoekt immers ook of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang, en volgens de Democraten zou het ontslag van Mueller daar de meest uitgesproken vorm van zijn.

'Als er een constitutionele crisis is, dan hopen wij dat onze Republikeinse collega's ons zullen helpen te voorkomen dat de president zo'n crisis veroorzaakt', zei Schumer.