Trump spreekt van 'grote dag' voor Republikeinen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de 'zeer vijandige mediaverslaggeving' over zijn persoon en zijn partij gehekeld. Dat deed hij op een persconferentie over het resultaat van de verkiezingen in de VS, waar hij ook sprak van een 'grote dag' voor de Republikeinen.

Volgens de Amerikaanse president daagt zijn partij de geschiedenis uit door de meerderheid in de Senaat te versterken en een grotere winst van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden tegen te houden. 'Met een krachtige campagne hebben we de blauwe golf tegengehouden waarover werd gesproken', aldus Trump. Zijn partijgenoten die het niet hebben gehaald, hebben zijn beleid niet voldoende gesteund, zei de president.

Hij verwees naar kandidaten als Mike Coffman en Mia Love. 'Mia Love heeft mij geen liefde gegeven en ze heeft verloren. Het spijt me, Mia', stelde de president. Hij erkende het verlies in het Huis van Afgevaardigden, maar benadrukte dat de Republikeinen het beter hebben gedaan dan verwacht. 'De kiezers hebben de Democraten in de Senaat gestraft voor hun houding in de hoorzittingen van Kavanaugh', verklaarde hij nog, verwijzend naar de recente strijd rond de benoeming van een rechter van het Hooggerechtshof.

Toch sprak hij de hoop uit om samen te kunnen werken met de Democraten in het Congres. Hij riep de twee partijen op om de 'partijgeest opzij te zetten' om een gemeenschappelijke grond te vinden. 'Hopelijk kunnen we volgend jaar blijven samenwerken voor het Amerikaanse volk. Er zijn veel geweldige dingen die we samen kunnen doen', aldus Trump. Hij verwees naar handel, infrastructuur, de verlaging van de gezondheidskosten en de muur aan de grens met Mexico als zaken waar er samenwerking mogelijk is. 'De Democraten kunnen naar ons komen' met voorstellen 'en we zullen erover onderhandelen'. '

Misschien volgt er een deal, maar misschien ook niet', klonk het. Hij waarschuwde zijn politieke tegenstanders ook dat de 'mooie tweeledige situatie' uit elkaar kan vallen als ze hun krachten bundelen in het Huis van Afgevaardigden om een onderzoek naar het Witte Huis te starten.

Op vraag van een journalist blikte Trump al vooruit naar de presidentsverkiezingen in 2020. Op de vraag of hij Mike Pence opnieuw als running mate naast zich zou willen, zei de Republikein dat hij het hem nog niet had gevraagd, maar dat hij dat wel hoopte. Hij vroeg het Pence, die tijdens de persconferentie in het publiek zat, dan maar meteen. Waarop Pence opstond en knikte.

Discussie tussen Trump en CNN-journalist Tijdens de persconferentie over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen in de VS heeft president Donald Trump woensdag uitgehaald naar Jim Acosta, een journalist van de Amerikaanse zender CNN. 'U bent een verschrikkelijke, onbeschofte persoon', klonk het. BREAKING: President Trump, CNN Correspondent Jim Acosta and @NBCNews Correspondent @PeterAlexander engage in tense exchanges in post-election news conference. pic.twitter.com/WUlXemGn7y — NBC News (@NBCNews) November 7, 2018 'Wanneer u fake news de wereld in stuurt, zoals CNN doet, dan bent u de vijand van het volk', zei Trump. CNN moest zich schamen om iemand als Acosta in dienst te nemen, aldus de president. De journalist had een vraag gesteld over het lopende Rusland-onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller. Trump sprak tijdens de persconferentie over de 'vijandige media' en riep verschillende keren journalisten op om hun mond te houden. De president botste al eens eerder met Acosta omdat hij niet opgezet was met de vragen die de journalist stelde. Over het Rusland-onderzoek zei Trump nog dat het zou moeten stopgezet worden omdat 'het niet goed is voor het land'. 'Ik zou het op elk moment zelf hebben kunnen stopzetten, maar dat heb ik niet gedaan', klonk het nog. 'Er was sprake van samenspanning.' Trump voegde er nog aan toe dat het onderzoek geldverspilling is. Hij benadrukte nog dat hij een 'morele leider' is, die houdt van zijn land.

Trump wil Pelosi als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

De Amerikaanse president hoopt dat de 78-jarige Nancy Pelosi de democratische meerderheidsleider wordt en dus ook voorzitter wordt van het Huis van Afgevaardigden. 'Eerlijk gezegd verdient Nancy Pelosi om door de democraten gekozen te worden als Speaker of the House', schreef Trump woensdag op Twitter. 'Als ze het haar moeilijk maken, zullen we er misschien wat Republikeinse stemmen aan toevoegen. Ze heeft deze grote eer verdiend.'

Nadat de Democraten dinsdag bij de midterms de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroverd hebben, wordt verwacht dat Pelosi voorgedragen zal worden als voorzitter. Ze zetelt meer dan dertig jaar in het Huis en was van 2007 tot 2011 al eens voorzitter. Daarna nam de Republikein John Boehner die functie van haar over na de verkiezingsnederlaag van de Democraten tijdens de Congresverkiezingen van 2010.