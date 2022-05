‘Amerikaans Hooggerechtshof wil abortusrecht schrappen’

Een meerderheid in het Amerikaanse Hooggerechtshof wil het federale abortusrecht in de Verenigde Staten afschaffen. Dat schrijft nieuwssite Politico op basis van een gelekt eerste – niet definitief – ontwerpadvies.

Het Supreme Court zou het historische arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973, dat het abortusrecht grondwettelijk garandeerde, ongedaan willen maken. Daardoor zouden Amerikaanse deelstaten kunnen beslissen om abortus te beperken of te verbieden.

Het document, dat Politico integraal op zijn website publiceerde, dateert van februari. Volgens de nieuwssite gebeurde het nooit eerder in de moderne geschiedenis van het Hooggerechtshof dat een ontwerpbeslissing publiek wordt terwijl een zaak nog hangende is.

We received a copy of the 98-page draft opinion from a person familiar with the court’s proceedings in the Mississippi case along with other details supporting the authenticity of the document.

Read the full document for yourself 👇

https://t.co/geViCFvM0Z

— POLITICO (@politico) May 3, 2022