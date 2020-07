Abdelmadjid Tebboune, de president van Algerije, heeft zaterdag gezegd dat hij op excuses wacht van Frankrijk voor de kolonisering van Algerije.

Volgens deAlgerijnse president is zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron 'een eerlijk persoon, die kan bijdragen aan een klimaat van verzoening'.

Eerder deze week, bij de verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, sprak de Belgische koning Filip zijn diepste spijt uit over de Belgische wandaden in de vroegere kolonie. De historische woorden kregen ook internationaal veel weerklank. Het lijkt erop dat Algerije nu hetzelfde verwacht van Frankrijk.

Het Noord-Afrikaanse land werd in 1962 onafhankelijk, maar de voorbije jaren waren er nog herhaaldelijk spanningen tussen beide landen. Frankrijk stelde deze week nog een gebaar van verzoening door de stoffelijke resten van 24 Algerijnse strijders die gedood werden bij het begin van de Franse kolonisering, terug te geven aan Algerije. 'Maar ik denk dat we met president Macron verder kunnen gaan in de verzoening', aldus president Tebboune zaterdag.

Met excuses zullen volgens hem de economische en culturele relaties meer sereen kunnen verlopen. Hij wees er ook op dat in Frankrijk zo'n 6 miljoen Algerijnen leven.

Volgens deAlgerijnse president is zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron 'een eerlijk persoon, die kan bijdragen aan een klimaat van verzoening'.Eerder deze week, bij de verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, sprak de Belgische koning Filip zijn diepste spijt uit over de Belgische wandaden in de vroegere kolonie. De historische woorden kregen ook internationaal veel weerklank. Het lijkt erop dat Algerije nu hetzelfde verwacht van Frankrijk. Het Noord-Afrikaanse land werd in 1962 onafhankelijk, maar de voorbije jaren waren er nog herhaaldelijk spanningen tussen beide landen. Frankrijk stelde deze week nog een gebaar van verzoening door de stoffelijke resten van 24 Algerijnse strijders die gedood werden bij het begin van de Franse kolonisering, terug te geven aan Algerije. 'Maar ik denk dat we met president Macron verder kunnen gaan in de verzoening', aldus president Tebboune zaterdag. Met excuses zullen volgens hem de economische en culturele relaties meer sereen kunnen verlopen. Hij wees er ook op dat in Frankrijk zo'n 6 miljoen Algerijnen leven.