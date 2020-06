In een brief aan president Félix Tshisekedi ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid betuigt koning Filip zijn 'diepste spijt' voor de wandaden die tijdens het bewind van Leopold II en de koloniale periode zijn aangericht. Dat schrijven De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag. De brief komt onverwacht.

'Deze geschiedenis bestaat uit gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden. Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die ­tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aan­wezig in onze samenleving', klinkt het in de brief. Met zijn spijtbetuiging erkent ­koning Filip volgens de kranten dat er een relatie is ­tussen de historische onderdrukking van de Congolezen destijds en het huidige racisme tegen Afro-Belgen. De bewoording 'diepste spijt' haalde het op 'excuses', omdat die eerste omschrijving meer duidt op een persoonlijk gevoel bij koning Filip. Het heeft ook minder juridische draagwijdte dan offi­ciële verontschuldigingen.