Al bijna 400 doden bij overstromingen in Niger en Nigeria

In Niger en Nigeria zijn al meer dan 150.000 mensen, van wie de helft kinderen, getroffen door aanhoudende overstromingen. En de stortregens zullen naar verwachting nog tot eind deze maand aanhouden.

Al sinds begin juli regent het bijzonder hevig langs de grens tussen beide landen. Dat leidt al weken tot overstromingen in Niger en Nigeria. Die kostten het leven aan meer dan 300 mensen in Nigeria en nog eens 75 mensen in Niger.

Zo’n 15.000 huizen zijn al weggespoeld of beschadigd. De ontheemde gezinnen vinden opvang bij familieleden of zijn gedwongen om te schuilen in scholen, verlaten gebouwen of geïmproviseerde tenten.

Honger

De getroffen districten gingen al gebukt onder tientallen jaren van conflict, onveiligheid en droogte. Daardoor kenden ze al een van de hoogste niveaus van honger in de regio.

In de Sahel lijden dit jaar al naar schatting 6,3 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan ondervoeding. Nu de overstromingen schade toebrengen aan gewassen en andere voedselbronnen, zal het hongerniveau in Niger en Nigeria waarschijnlijk verergeren, waarschuwt Oxfam.

Cholera

Cholera vormt een bijkomend gevaar, vooral voor kinderen. Alleen al in de staat Borno in Nigeria, zijn meer dan 90 gevallen van cholera gemeld.

‘Gezinnen worden overweldigd door de enorme overstromingen in Niger en Nigeria. Veel mensen hebben nog nooit zo’n verwoesting door de regen gezien’, zegt Ilaria Manunza van Save the Children in Niger. ‘Midden in het plantseizoen worden hun toch al beperkte voedselrantsoenen, bestaansmiddelen, vee en landbouwgrond getroffen.’