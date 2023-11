Agent Derek Chauvin neergestoken in gevangenis – werd veroordeeld voor moord op George Floyd

Derek Chauvin (47), de voormalige politieagent die in de Verenigde Staten is veroordeeld voor de moord op George Floyd in 2021, is vrijdag neergestoken in een federale gevangenis in Tucson, Arizona. Hij is buiten levensgevaar.

Dat melden meerdere VS-media. De FBI bevestigt de mesaanval maar gaf de naam van de neergestoken gedetineerde niet officieel vrij.

De toestand van Chauvin is stabiel, aldus de bronnen.

De witte agent Chauvin werd in 2021 veroordeeld tot ruim 20 jaar gevangenis voor zijn rol in de dood van zwarte verdachte George Floyd. Floyd werd ervan verdacht met een vals briefje van 20 dollar in een winkel te hebben betaald. Toen de bijgehaalde politieagenten hem arresteerden, bleef Chauvin ruim negen minuten met zijn knie op de hals van Floyd drukken. De dood van Floyd leidde in de VS en elders tot massale protestbetogingen tegen racisme en politieagressie.

Bij de mesaanval tegen Chauvin, meldt onder meer The New York Times, vielen geen andere gewonden. Chauvin kreeg volgens de krant levensverlengende zorgen in de gevangenis, en werd vervolgens naar een ziekenhuis overgebracht.