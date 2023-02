Aardbevingen in Turkije en Syrië: Turkse bouwondernemers opgepakt

Zo’n 130 mensen worden verantwoordelijk gehouden voor het instorten van gebouwen in Turkije.

Zes dagen na de dodelijke aardbeving in Turkije en Syrië zijn opnieuw twee Turkse aannemers opgepakt. Dat melden lokale media.

Een aannemer die voor de bouw van verscheidene ingestorte gebouwen in Adiyaman verantwoordelijk zou zijn, is met zijn echtgenote opgepakt op de luchthaven van Istanbul. Beiden wilden met een grote som cash afreizen naar Georgië.

Volgens officiële cijfers is intussen tegen 130 mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor het instorten van de gebouwen een onderzoek opgestart. Honderd arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd.

Intussen wijst de oppositie ook naar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die zou tijdens zijn 20 jaar aan de macht het land niet hebben voorbereid op een dergelijke aardbeving.

Aantal doden stijgt tot meer dan 30.000

Bijna een week na de aardbeving in het Turks-Syrische grensgebied is het aantal doden van de ramp tot boven de 30.000 gestegen. In Turkije ligt het aantal op 29.605, zo meldde het staatspersbureau Anadolu zondag op gezag van de Turkse rampendienst Afad. In Syrië werden 3.775 doden gemeld.

Gevreesd wordt dat er nog duizenden slachtoffers onder het puin liggen. De Verenigde Naties schatten dat het dodental tot 50.000 of meer kan stijgen. De noodhulpcoördinator van de VN, Martin Griffiths, zei zondag in Kahramanmaras, in het aardbevingsgebied, dat schattingen moeilijk zijn, maar dat het dodental kan ‘verdubbelen of meer’. ‘En dat is schrikwekkend’, zei hij aan de zender Sky News. Het aardbevingsgebied was eerst moeilijk toegankelijk, maar naarmate de bergingswerken vorderen, stijgen de slachtoffercijfers. De kans is klein dat er nog overlevenden onder het puin gevonden worden.

De Turkse ondernemersvereniging Turkonfed schat de schade op net onder de 80 miljard euro.