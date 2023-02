De tien dodelijkste aardbevingen

Turkse wetenschappers voorspellen dat het dodental van de aardbeving weleens zou kunnen oplopen tot 200.000 mensen. Een blik op de dodelijkste aardbevingen in de recente geschiedenis.

1556: Shaanxi, China

De meest dodelijke aardbeving ooit is wellicht ook de minst bekende, aangezien ze bijna 450 jaar geleden gebeurde. Bij de aardbeving met een kracht van 8,0 op de schaal van Richter in de Chinese provincie Shaanxi kwamen zo’n 830.000 mensen om. De gigantische landverschuivingen die op de aardbeving volgden waren een bijkomende oorzaak van de aanzienlijke dodentol.



1976: Tangshan, China

De tweede meest dodelijk aardbeving vond eveneens plaats in China. De aardbeving in het noordoosten van het land had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Uiteindelijk kwamen officieel zo’n 250.000 mensen om het leven, maar het werkelijke aantal lag veel hoger.

2010: Haïti

De aardbeving in Haïti in 2010 had een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. De beving vond plaats 25 kilometer ten zuidwesten van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince en eiste tussen de 222.000 en 316.000 doden. Meer dan 300.000 mensen raakten gewond en een miljoen dakloos.

2004: Tsunami Indische Oceaan

Een zeebeving van 9,2 op de schaal van Richter deed zich op 26 december 2004 voor op de bodem van de Indische oceaan. De energie die daarbij vrijkwam was te vergelijken met 23.000 atoombommen. De golven van zo’n 15 meter hoog bereikten de kusten van 11 landen. 283.000mensen kwamen om.

1920: Haiyuan, China

Alweer in China. De aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter veroorzaakte landverschuivingen die zeven Chinese provincies troffen. Volledige dorpen werden begraven onder de modder. Naar schatting kwamen zo’n 200.000 mensen om bij de aardbeving, die tot in Noorwegen werd gevoeld.



1923: Kanto, Japan

Een aardbeving van 7,9 op de schaal van Richter op 1 september 1923 in het gebied van Tokio en Yokohama veroorzaakte een tsunami met golven van 12 meter hoog. 90 procent van de gebouwen in Yokohama werd beschadigd of stortte in en twee vijfde van Tokio was in puin. De helft van de inwoners van Tokio was dakloos en in totaal vielen bijna 143.000 doden.



1948: Turkmenistan

In enkele minuten tijd was de stad Ashgabat vernield door de aardbeving van 7,3 op de schaal van Richter. Medisch personeel uit Moskou en andere steden werd overgebracht naar wat nu Turkmenistan is. Ondanks hun inzet stierven 110.000 mensen.



2008: Sichuan, China

Meer dan 87.000 mensen stierven in deze dodelijke aardbeving van 7,9 op de schaal van Richter in de provincie Sichuan in 2008. Bijna 10.000 kinderen kwamen om toen scholen instortten en zowat 10 miljoen mensen werden dakloos. De schade liep op tot zo’n 86 miljard dollar.



2005: Kashmir, Pakistan

De regio van Kashmir wordt niet alleen geteisterd door het aanhoudende grensconflict tussen India en Pakistan, ook een aardbeving van 7,6 op de schaal van Richter in 2005 had verwoestende gevolgen. De ramp kostte het leven aan 79.000 mensen en miljoenen werden dakloos. De reddingswerken werden bemoeilijkt door de onherbergzaamheid van het gebied.

1908: Messina, Italië

Ook de aardbeving in de Italiaanse Straat van Messina (tussen Sicilië en Calabrië) van 28 december 1908 met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter veroorzaakte een tsunami die de Italiaanse kust verwoestte. Meer dan 80.000 mensen kwamen om en tientallen dorpen werden weggeveegd. Vluchtelingen uit Messina werden overgebracht naar andere Italiaanse steden en velen werden zelfs per boot getransporteerd naar Noord-Amerika. Tijdens die reis kwam een van die boten in aanvaring met een andere boot. Drie van de reeds getraumatiseerde Italiaanse passagiers kwamen daarbij om.