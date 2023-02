Aardbeving Turkije: Erdogan kondigt noodtoestand af voor drie maanden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag de noodtoestand afgekondigd in de tien provincies die zijn getroffen door de aardbeving van maandag in het zuiden en zuidoosten van Turkije.

“We hebben besloten de noodtoestand af te kondigen om de (hulp)werkzaamheden snel te kunnen uitvoeren”, zei het staatshoofd en hij voegde eraan toe dat de maatregel voor drie maanden geldt.

Een aardbeving met een kracht van 7,7 heeft maandagochtend vroeg het gebied aan de grens tussen Turkije en Syrië opgeschud. Die werd ’s middags gevolgd door een andere beving met een kracht van 7,5 in dezelfde regio.

De aardbeving, die ook het noorden van Syrië trof, eiste al meer dan 5.000 mensenlevens, waaronder meer dan 3.500 in Turkije.

Baerbock vraagt grens tussen Turkije en Syrië te openen om humanitaire hulp toe te laten

Na de verwoestende aardbeving in het Syrisch-Turkse grensgebied heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock opgeroepen alle grensovergangen te openen zodat de humanitaire hulp Syrië snel kan bereiken.

Momenteel is er slechts één grensovergang geopend, maar ook die is bij de aardbeving beschadigd, zo zei de groene politicus dinsdag in Berlijn. “Daarom is de opening van de grensovergangen zo belangrijk. Het was absoluut noodzakelijk dat de humanitaire hulp nu terechtkomt waar ze nodig is”. In het noordwesten van Syrië is het sowieso al moeilijk om voor de gewonden te zorgen.

“Daarom moeten alle internationale actoren – ook Rusland – hun invloed op het Syrische regime aanwenden om ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp voor de slachtoffers ook hen kan bereiken”, benadrukte Baerbock. “Er mogen geen extra hindernissen worden opgeworpen, want elke minuut telt hier.”

Internationale noodhulp komt op gang

Internationaal komt de noodhulp aan Turkije op gang na de verwoestende aardbevingen van maandag. De Turkse vicepresident Fuat Oktay zei dinsdagochtend dat reddingsteams uit Roemenië, Zwitserland, Azerbeidzjan en Libanon al aan het werk zijn in de getroffen gebieden.

De Europese Unie heeft meer dan 1.150 reddingswerkers en zeventig speurhonden gestuurd. De teams uit negentien EU-landen gaan helpen met het zoeken naar overlevenden en het bieden van medische hulp in het rampgebied. President Recep Tayyip Erdogan zei maandag al dat 45 landen hulp hebben aangeboden. Ook dinsdag maken nog veel landen bekend te helpen of nog meer hulp ter beschikking te stellen. Spanje, Zuid-Korea en India kondigden bijvoorbeeld aan een veldhospitaal, medische teams en hulpmiddelen te sturen. Maandagavond landde een Nederlands team met reddingswerkers in Adana. Zo’n 65 mensen van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie zijn met vrachtwagens en touringcars onderweg naar het rampgebied.

Eerder had landen als onder meer Griekenland, Duitsland, Zweden en Rusland steun aangeboden. Een Israëlisch team van zowat 150 mensen arriveerde dinsdagochtend in Turkije. Van de Turkse rampendienst AFAD zijn bijna 25.000 hulpverleners actief in het getroffen Zuidoost-Turkije. Ze gebruiken meer dan 3000 graafmachines bij het puinruimen en zoeken naar overlevenden.

Voor de mensen die ontheemd zijn geraakt, zijn meer dan 40.000 tenten en 300.000 dekens beschikbaar.

Voor Syrië ligt de steun internationaal moeilijker door het bloederige conflict dat al jaren aansleept in het land. Rusland, de belangrijke militaire bondgenoot van het regime van president Bashar al-Assad, benadrukt zelve via het overheidsgecontroleerde persbureau Tass de inspanningen van Russische militairen bij de reddingswerkzaamheden. Het gaat om troepen die in het land gelegerd zijn. Damascus kon mede dankzij de militaire steun van Rusland de macht behouden of heroveren in delen van het land. Dinsdag zou er volgens Tass ook een vliegtuig met Russische reddingswerkers geland zijn.

Grote solidariteit met slachtoffers vanuit Turkse gemeenschap in Limburg

Aan verschillende moskeeën in Limburg zijn inzamelingsacties opgestart voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Naast het inzamelen van hulpgoederen roepen de moskeeën op om geld te storten zodat er ter plekke hulpgoederen en materialen aangekocht kunnen worden. De solidariteit van de Limburgse Turkse gemeenschap is enorm groot. De eerste vrachtwagens met hulpgoederen vertrokken maandagavond reeds vanuit Limburg naar de getroffen gebieden.

De Yunus Emre-moskee in Genk lanceerde maandag via haar sociale mediakanalen een oproep om warme kledij, voedsel, dekens en tenten binnen te brengen. De Selimiye-moskee in Heusden lanceerde een soortgelijke oproep. Aan beide moskeeën was het maandag en dinsdag een drukte van mensen die hulpgoederen kwamen brengen. “We hebben enorm veel steun gehad van de burgers”, zo laat Sibel Denizoglu, een van de coördinatoren van de actie in Heusden, weten.

“Wij hebben een vrachtwagen geregeld die voor ons naar Turkije rijdt. We sorteren alles, kijken of het nieuw, proper, en geschikt is en gebruikt kan worden. Daarna wordt het opnieuw ingepakt en gaat het de vrachtwagen op.” Nog tot dinsdagavond kunnen hulpgoederen naar de moskee gebracht worden. Vanaf woensdag is de moskee van Heusden van plan om met verschillende acties geld in te zamelen.

Ook verschillende particulieren en sportorganisaties met een Turkse achtergrond hebben de afgelopen uren acties opgezet. Zo zamelde KFC Paal-Tervant maandag tenten, dekens en kleding in en werd een schoonheidssalon op de Koerselse steenweg in Beringen overstelpt met honderden zakken met kleding, pampers en andere hulpgoederen na een oproep via Facebook.