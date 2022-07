Aantal kindhuwelijken neemt toe onder taliban in Afghanistan

Onder het talibanbewind in Afghanistan neemt het aantal kindhuwelijken en gedwongen huwelijken toe. Dat zegt een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. In het rapport staat dat de taliban het leven van miljoenen vrouwen en meisjes verwoesten. Amnesty roept op om de taliban consequenties op te leggen.

In Afghanistan heerst een economische en humanitaire crisis en er is een gebrek aan professionele vooruitzichten voor vrouwen. ‘Het is er een perfect klimaat voor kindhuwelijken. Er is een patriarchale regering, oorlog, armoede, droogte, meisjes die niet naar school gaan. Met al deze factoren gecombineerd, neemt het aantal kindhuwelijken en gedwongen huwelijken er toe.’ Dat zegt Stephanie Sinclair, directeur van ‘Too Young to Wed’, een internationale organisatie die zich inzet tegen kindhuwelijken.

Bijna een jaar geleden namen de taliban de macht in Afghanistan over. ‘Hun draconische beleid ontneemt miljoenen vrouwen en meisjes hun recht om een veilig en vrij leven te leiden’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. ‘Naar school gaan, werken, het huis verlaten: elke dagelijkse bezigheid staat onder controle en wordt ingeperkt.’ Naast het toenemend aantal kindhuwelijken kaart het rapport van Amnesty ook nog andere problemen aan. Vrouwen die vreedzaam protesteren tegen het beleid van de taliban worden bedreigd, gearresteerd, opgesloten en gefolterd. Ook blokkeren de taliban de toegang tot onderwijs voor meisjes van middelbare scholen. Op universiteiten worden vrouwelijke studenten lastiggevallen en zijn er beperkingen op hun gedrag, kleding en kansen.

Daardoor zijn veel vrouwelijke studenten gestopt met hun studies. Amnesty International roept de taliban op het beleid te wijzigen en om de rechten van vrouwen en meisjes te waarborgen. Maar ook regeringen en internationale organisaties moeten actie ondernemen, zegt de mensenrechtenorganisatie. ‘Ze moeten dringend eisen dat de taliban de rechten van vrouwen en meisjes respecteren en beschermen’, zegt Callemard. Ze roept de internationale gemeenschap op om de taliban sancties op te leggen. ‘Als de internationale gemeenschap niet optreedt, laat het de vrouwen en meisjes in Afghanistan in de steek.’

Onderzoekers bezochten Afganistan in maart 2022 en spraken daar met 90 Afghaanse vrouwen en 11 meisjes. Verschillende interviews met hen staan in het rapport.