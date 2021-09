De vijf grootste luchthavens van Europa stoten samen meer CO2 uit dan de hele Zweedse economie, zo blijkt althans uit een nieuwe online 'Airport Tracker'. Die emissies groeien, en zijn vrijwel onbelast.

Passagiersvluchten die vertrekken vanuit Londen Heathrow, Charles de Gaulle, Frankfurt, Amsterdam Schiphol en Madrid Barajas stoten samen 53 miljoen ton CO2 uit. Ter vergelijking: de jaarlijkse CO2-uitstoot van de Zweedse economie bedraagt circa 45 miljoen ton.

De uitstoot van Brussels Airport wordt op 2,37 miljoen ton CO2 geschat, die van Charleroi op 0,43 miljoen ton.

De cijfers zijn afkomstig van de nieuwe online Airport Tracker, die de klimaatimpact van 1300 luchthavens over de hele wereld in kaart brengt (bekijk de wereldkaart).

Onbelast

Voor Europese luchthavens is die uitstoot grotendeels vrijgesteld van belastingen of taksen, stelt Transport and Environment (T&E), dat de tracker ontwikkelde in samenwerking met het Overseas Development Institute en de International Council on Clean Transportation. De kerosine is niet belast en de uitstoot valt voor amper 15 procent onder de Britse en Europese emissiehandel, omdat die enkel rekening houdt met binnenlandse en Europese vluchten.

'In tegenstelling tot auto's of elektriciteitscentrales, komen de meeste vliegemissies vrij buiten de Europese grenzen, waardoor het overgrote deel van de emissies van Europese luchthavens schandalig genoeg over het hoofd wordt gezien', zegt Jo Dardenne, luchtvaartdeskundige bij T&E. 'Alle vluchten moeten in het emissiehandelssysteem worden opgenomen, niet alleen die binnen Europa.'

Ongelijk

Zo komt 80 procent van de uitstoot van Paris Charles de Gaulle op rekening van langeafstandsvluchten, terwijl de kleinere luchthavens vaak meer korte vluchten verwerken. De vervuiling van kleinere luchthavens wordt dus meer belast dan die van grotere luchthavens.

De organisaties vinden dat de ongedocumenteerde en onbelaste koolstofemissies belangrijk zijn bij beslissingen over de uitbreiding van luchthavens. Alle grote luchthavens hebben immers uitbreidingsplannen, met name Heathrow, dat nu al een uitstoot van 16,2 miljoen ton heeft, vergelijkbaar met die van 8,1 miljoen auto's.

De uitstoot van de luchtvaartsector groeide van 2013 tot 2018 met 5 procent per jaar en is nu goed voor 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Zou de luchtvaart een land zijn, dan had het de zesde grootste uitstoot ter wereld.

