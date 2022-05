Vlaamse regeringspartijen stemmen violen: stikstofakkoord houdt stand

In verschillende interviews zaterdag stemmen de verschillende partijen uit de Vlaamse regering de violen. Het stikstofakkoord blijft overeind, luidt het bij CD&V, Open Vld en N-VA.

Vlaams vice-minister-president Bart Somers (Open Vld) zegt bij VRT dat aan de fundamenten van het stikstofakkoord niet wordt geraakt. Eerder deze week zei Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert nog dat er fouten en ongerijmdheden in het akkoord zitten en dat dat moet herbekeken worden. Ook Vlaams parlementslid Gwendolyn Rutten vond dat het akkoord moest herbekeken worden. “Beter opnieuw beginnen en zekerheid geven”, luidde het toen.

Maar Somers beklemtoonde zaterdag dat aan de fundamenten van het akkoord niet wordt geraakt. “We moeten altijd blijven luisteren. Met rationele argumenten, bezwaren en kritieken moeten we rekening houden. Net daarvoor dient het openbaar onderzoek”, klonk het. Hij waarschuwde ook dat we zonder stikstofakkoord naar een Nederlands scenario dreigen te gaan, waarbij rechters vergunningen moeten weigeren. Over zijn partijgenote Rutten zei Somers “dat het haar taak als parlementslid is om kritische vragen te stellen”.

Zijn collega van CD&V Hilde Crevits zegt zaterdag in de krant De Tijd ongeveer hetzelfde over het stikstofakkoord: “Er loopt een openbaar onderzoek, iedereen kan bezwaren indienen en er kan bijgestuurd worden indien nodig. Maar zonder de doelstellingen in vraag te stellen,”, klinkt het.

Volgens haar is dat ook het standpunt van de nieuwe minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V), en is het dus niet oké om hem te bestempelen als een lobbyist van de Boerenbond.

Vlaams minister-president Jan Jambon zegt zaterdag in het Nieuwsblad dat niemand in zijn regering het stikstofakkoord in vraag stelt. “Er loopt zoals altijd bij dit soort dossiers een openbaar onderzoek en nadien zullen we evalueren. De discussie gaat nu enkel over individuele landbouwbedrijven die dicht moeten. Dat is één element, maar het akkoord gaat breder dan dat. De oranje bedrijven. De vermindering van de varkensstapel. Investeringssteun om stallen stikstofvrij te maken. Niemand stelt dat in vraag. Het gaat maar over een veertigtal rode bedrijven. Op 12.000 veehoudersbedrijven”.

Denken dat het akkoord op sterven na dood is, noemt hij “flauwekul”.