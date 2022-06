Toyota vernieuwt Corolla vanaf 2023 

Toyota komt met een update van de Corolla. Het verschil zit in de lichtunits en het interieur. De hybride technologie behoudt dezelfde lay-out, maar Toyota belooft extra vermogen en betere prestaties.

Grote koetswerkveranderingen blijven uit en daarom moet je al goed kijken om het nieuwe model dat begin 2023 op de markt zal komen, te herkennen. Vooral de koplampen met een bredere ledstrip in combinatie met een hertekende voorbumper maken het verschil.

Toyota behoudt de vijfdeurs versie en de Touring Sports (break) en belooft voor de tweede helft van 2023 ook een SUV-afgeleide die ‘Corolla Cross’ zal heten. Het interieur van de vernieuwde Corolla kreeg verder een digitaal scherm achter het stuur dat de klassieke tellercluster vervangt en ook de centrale display voor het infotainment is helemaal anders en werd een maatje groter. Onder de motorkap komen er vooral aanpassingen aan de hybride motorisaties.

Extra vermogen

Toyota rept met geen woord over de 1.2 benzinemotor (als instap), waaruit we afleiden dat het (nog) niet zeker is of deze versie blijft bestaan. De constructeur voert overigens al een tijdje een interessante prijspolitiek waarbij de consument de 1.8 hybride motorisatie aan de prijs van die 1.2 koopt, waardoor de verkoopcijfers van die laatste zeer beperkt blijven.

De 1.8 hybride ondergaat flink wat technische aanpassingen, waaronder een nieuwe elektromotor waardoor het systeemvermogen voortaan 140 pk bedraagt terwijl verbruik en emissie gelijk blijven. Bij de krachtiger tweeliter hybride wordt het vermogen opgetrokken tot 196 pk en bij deze versie zou de CO2-uitstoot met drie g/km dalen tot 107 g/km.

Prijzen zijn er nog niet. Die komen er in de aanloop naar de marktintroductie.