Russische maanlander in baan gebracht

Loena 25, de eerste Russische maanlander in bijna 50 jaar, is woensdag in een baan rond de maan gebracht. Dat meldt het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos.

‘Voor het eerst in de moderne Russische geschiedenis werd een automatisch station in een baan om de maan gebracht om 12.03 uur Moskou-tijd (09.03 uur GMT)’, aldus een mededeling. ‘Alle systemen op Loena 25 werken normaal en de communicatie ermee is stabiel.’

De sonde werd in een baan om de maan gebracht met behulp van zijn motor, die twee keer werd aangezet vanaf 11.57 uur Moskou-tijd, de eerste keer gedurende 243 seconden en de tweede keer gedurende 76 seconden, luidt het nog bij Roscosmos.

De sonde zal in een baan om de maan draaien, op 100 kilometer van het oppervlak, voor hij maandag landt ten noorden van de Boguslavsky-krater op de zuidpool van de maan.

Zondag hebben de camera’s op de sonde de eerste foto’s vanuit de ruimte gemaakt, waarop delen van de sonde te zien zijn met de aarde en de maan in de verte. Eenmaal op de maan zal Loena 25, die bijna 800 kilo weegt, bodemmonsters nemen en de bodem analyseren en langdurig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, gedurende minstens een jaar, aldus het Russische ruimteagentschap in zijn officiële persbericht.

Het laatste ruimteschip dat de -toenmalige- Sovjet-Unie naar de maan lanceerde, was de Loena 24. Die bracht in augustus 1976 een bodemmonster van de maan terug naar aarde.