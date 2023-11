Musk waarschuwt op AI-top met Britse premier voor mensachtige robots

Techmiljardair Elon Musk heeft in een gesprek met de Britse premier Rishi Sunak gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. Hij had het onder meer over ‘mensachtige robots die je overal achtervolgen’. Sunak en Musk sloten donderdag een top over kunstmatige intelligentie af in het zuid-Engelse Bletchley Park.

De top duurde twee dagen en werd druk bijgewoond door politici en experten van overal ter wereld. Musk, de eigenaar van onder meer X, Tesla en SpaceX, werd er tijdens een slotgesprek geïnterviewd door de Britse premier Rishi Sunak, die hem een ‘briljante innovator’ noemde.

Sunak vroeg Musk onder meer naar de impact van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt, waarop Musk antwoordde dat er ‘een moment komt waar geen enkele job nog nodig is’ en ‘de enige reden dat mensen nog zullen werken hun eigen voldoening zal zijn’.

AI zal volgens de techmiljardair een ’tijdperk van overvloed’ inluiden en dus wordt het in de toekomst dan ook vooral een uitdaging om nog betekenis te vinden in het leven ‘wanneer er een magische geest is die alles kan doen wat je wilt’. De in Zuid-Afrika geboren X-eigenaar gelooft ook dat AI een ‘universeel hoog inkomen’ teweeg zal brengen en op die manier meer gelijkheid in de wereld zal brengen.

Tegelijk waarschuwde Musk ook voor de gevaren van AI, bijvoorbeeld in de vorm van mensachtige robots die je in principe ‘overal zouden kunen achtervolgen’. Voor dat soort van robots zou er dan ook een uit-knop moeten worden voorzien, betoogde hij. ‘We moeten daar bezorgd om zijn. (..) wat als ze op een dag een software-update krijgen, en niet meer zo vriendelijk zijn?’