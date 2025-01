Nu het mogelijke verbod op TikTok in de Verenigde Staten met rasse schreden nadert, worden gebruikers van die sociale media-app aangespoord om Lemon8 te downloaden. Nochtans zijn beide apps eigendom van het Chinese ByteDance. ‘Dat bedrijf denkt het slim te spelen, maar in feite is het een zwaktebod dat slechts een tijdelijke oplossing biedt’, zegt expert in digitale markten Olivier Braet.

De afgelopen weken kregen heel wat TikTokgebruikers in de Verenigde Staten advertenties te zien voor het nieuwe socialemediaplatform Lemon8. De app combineert elementen van TikTok, Instagram en Pinterest, en omschrijft zichzelf als een ‘lifestyle community app aangedreven door Tiktok’. Sinds kort kunnen gebruikers van TikTok met hun gegevens eenvoudig inloggen op Lemon8. Hun TikTokvolgers krijgen ze er zomaar bij.

De campagne beperkt zich niet tot het informeren van mensen over de nieuwe app. ‘Kan iemand me vertellen wat Lemon8 is en waarom mensen me er volgen, terwijl ik het niet eens heb?’ vroeg een verwarde TikTokgebruiker zich af. De post werd meer dan 300.000 keer geliket en ontlokte bijna 1900 reacties. ‘Hoe vinden mensen “mijn” account op Lemon8 sneller dan ikzelf?’ schrijft iemand. ‘Ik heb Lemon8 gedownload zodat de meldingen zouden stoppen’, klinkt het bij iemand anders.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Terwijl sommigen vinden dat Lemon8 hen ‘door de strot geramd wordt’, zien anderen het als een handige back-up voor hun TikTok-account. Die app zou vanaf 19 januari immers verboden kunnen worden in de Verenigde Staten.

TikTok, dat ontworpen is door het Chinese bedrijf ByteDance, wordt door de Amerikaanse overheid beschouwd als een nationaal veiligheidsrisico. Er wordt gevreesd dat persoonsgegevens van de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers doorgesluisd kunnen worden naar China en dat gebruikers van de app gemanipuleerd kunnen worden door het algoritme, met politieke beïnvloeding tot gevolg.

Het Huis van Afgevaardigden keurde daarom in april 2024 een wetsvoorstel goed dat ByteDance dwingt om TikTok te verkopen. Gebeurt dat niet, dan zou de populaire app in de Verenigde Staten verbannen worden.

Al in 2023 werd Lemon8 gelanceerd in de Verenigde Staten, maar de app vond er aanvankelijk moeilijk voet aan de grond. Nu de mogelijke TikTokban voor de deur staat, lijken Amerikaanse gebruikers wel bereid om de app te omhelzen.

Lemon8 kwam plots op de eerste plaats te staan in de Apple App Store en is sinds dinsdag door meer dan 10 miljoen gebruikers in de Google Play Store gedownload. Volgens Sensor Tower, dat gegevens en inzichten biedt over de wereldwijde app-economie, waren Amerikaanse gebruikers in december goed voor 70 procent van Lemon8’s downloads. In België is de app niet beschikbaar.

Zwaktebod

Nochtans is Lemon8, net als TikTok, eigendom van ByteDance. Waarom wordt er dan toch zo veel moeite gedaan om gebruikers van TikTok te verleiden om Lemon8 te downloaden? ‘Dat is een juridische kwestie’, zegt Olivier Braet, expert in digitale markten en valorisatiemanager bij de Universiteit Antwerpen. ‘ByteDance denkt het slim te spelen, maar in feite is het een zwaktebod dat slechts een tijdelijke oplossing biedt.’

Uiteindelijk zullen vooral de gevestigde sociale media in de Verenigde Staten – denk aan Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat – baat hebben bij het verbieden van TikTok.

TikTok vecht momenteel de wet aan die vanaf 19 januari het socialemediaplatform zou kunnen verbieden in de Verenigde Staten. Op 10 januari houdt het Amerikaanse Hooggerechtshof daarover een hoorzitting. Het hof kan dan beslissen dat de wet in strijd is met de vrije meningsuiting, die verankerd is in de Amerikaanse grondwet. De wet zou dan ongrondwettelijk zijn en bijgevolg ongeldig verklaard worden.

Maar het hof kan ook beslissen om de toepassing van de wet tijdelijk op te schorten, zoals Donald Trump gevraagd heeft. Terwijl Trump TikTok in 2020 nog wilde verbieden, werpt hij zich vandaag immers op als dé redder van het medium. Zodra hij weer president is, zou hij een regeling kunnen uitwerken.

Vertragingsmanoeuvre

Volgens Braet is de campagne rond Lemon8 vooral een vertragingsmanoeuvre van ByteDance. ‘Als Bytedance achter Lemon8 zit, dan zal de wetgeving die op TikTok wordt toegepast ook van toepassing zijn op Lemon8’, zegt hij. ‘Alleen zal dat gebeuren met vertraging, aangezien de Verenigde Staten dan een nieuwe procedure zullen moeten opstarten tegen Lemon8. Mocht TikTok uiteindelijk toch opgedoekt of verkocht worden, dan zal op basis van dat precedent de stekker ook sneller uit Lemon8 getrokken kunnen worden.’ De apps zullen dan niet langer gedownload kunnen worden van de app stores en internetproviders zullen de bijbehorende websites moeten blokkeren.

Intussen zal Bytedance lang niet alle TikTokkers naar Lemon8 kunnen lokken, meent Braet. ‘Het is dus een tijdelijke lancering van een platform dat minder populair is dan TikTok, en niet de tijd zal krijgen om even groot uit te groeien.’

Uiteindelijk zullen dus vooral de gevestigde sociale media in de Verenigde Staten – denk aan Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat – baat hebben bij het verbieden van TikTok. ‘Meta en Alphabet, maar ook Amazon en OpenAI doneren allemaal 1 miljoen dollar aan de inauguratieplechtigheid van Trump’, besluit Braet. ‘Hoewel dat volkomen legaal is, schept dat toch een bijzonder negatief beeld van de Amerikaanse politiek. Daaruit blijkt immers dat ze rechtstreeks te corrumperen valt.’