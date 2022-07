Stikstofdossier overrompelt ambtenaren

Het departement Omgeving verwacht meer dan 10.000 bezwaarschriften tegen het Vlaamse stikstofakkoord. Topman Peter Cabus roept werknemers van andere overheidsinstanties op om zich vrijwillig aan te sluiten bij zijn team

Dat schrijft De Morgen vrijdag.

“We verwachten meer dan 10.000 inspraakreacties”, schrijft Peter Cabus, secretaris-generaal van het departement Omgeving, op 6 juli in een e-mail binnen de administratie die de krant kon inkijken. Hij heeft het over “een belangrijke en uitzonderlijke opdracht” die helaas ook net samenvalt met de zomervakantie.

Al die bezwaarschriften verwerken, blijkt dan ook makkelijker gezegd dan gedaan. “Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen”, schrijft Cabus in dezelfde e-mail met een bijlage die ook aan de werknemers van een aantal andere instanties is gericht: het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Vlaamse Milieumaatschappij. Iedereen met “een passie voor omgeving” wordt gevraagd om zich vrijwillig aan te sluiten bij het stikstofteam dat de bezwaarschriften moet verwerken.

Of de Vlaamse regering de organisatie van dit proces misschien onderschat heeft? Het kabinet-Demir zegt van niet. “Bij dossiers van deze omvang is het niet ongebruikelijk dat de administratie zich intern maximaal organiseert”, zegt woordvoerder Andy Pieters.

Bij oppositiepartij Groen is Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege niet onder de indruk van die uitleg. “Dit is een nieuwe chaotische aflevering in het hele stikstofdossier. De regering-Jambon staat niet op één lijn en de administraties kunnen opdraaien voor de georganiseerde chaos”, reageert ze. “De betrokken ambtenaren moeten dit nu proberen rechttrekken in de vakantieperiode. Dit is een echte blamage voor de regering.”