Sihame El Kaouakibi duikt onverwacht op in plenaire: Vlaams parlement heft onschendbaarheid op

Het Vlaams Parlement zal woensdagavond achter gesloten deuren beslissen over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi. El Kaouakibi dook woensdag onverwacht zelf op in het Vlaams Parlement. Zij heeft alvast zelf spreekrecht.

Opschudding in het Vlaams Parlement. Tegen de verwachtingen in dook Sihame El Kaouakibi, die al bijna twee jaar afwezig was in het Vlaamse halfrond, op in de plenaire vergadering. Eerder deze week had El Kaouakibi aan de Commissie voor de Vervolgingen laten weten dat ze zich niet verzette tegen de opheffing van haar onschendbaarheid.

Maar haar komst woensdagavond zorgde meteen voor beroering. Hier en daar klonken verwensingen. Het parlementslid heeft alvast reglementair spreekrecht en heeft dus het recht om tussen te komen over de opheffing van haar onschendbaarheid.

Na een kort overleg tussen parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en de fractieleiders werd beslist om de zitting achter gesloten deuren te organiseren.

De pers moest de zaal verlaten. Waarom de zitting precies achter gesloten deuren wordt gehouden, is niet helemaal duidelijk. Maar reglementair kan dat gevraagd worden door de voorzitter of als er ten minste vijf leden daarom vragen.