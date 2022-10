Sihame El Kaouakibi voelt zich gecensureerd en post speech op Instagram

Sihame El Kaouakibi voelt zich gecensureerd, omdat haar tussenkomst in het Vlaams Parlement achter gesloten deuren moest gebeuren.

Dat zegt El Kaouakibi in een post op Instagram.

Ze maakte woensdagavond haar opwachting in het parlement, dat moest stemmen over het opheffen van haar onschendbaarheid. Voorzitter Liesbeth Homans besloot in samenspraak met de fractieleiders om de deuren te sluiten voor de toespraak van het onafhankelijke parlementslid.

Daarom post ze haar speech nu op Instagram. ‘De verwensingen had ik verwacht maar dat ze me zouden censureren niet’, schrijft ze erbij. ‘Wat de media er ook van wil maken… ik wilde er hier allesbehalve een show van maken. De pers was al volop aanwezig en ik ben de laatste die de spotlight zelf opzoekt.’

El Kaouakibi wijst er op dat spreekrecht een recht is dat ieder parlementslid toekomt. ‘Ik wilde het parlement en jullie toespreken om mijn onschendbaarheid op te heffen. In de plenaire, want dit wordt elke week live uitgezonden, zonder manipulaties of montages.’