Wat is de link tussen storm Odette en de klimaatverandering? (podcast)

Hoe pakken we het klimaatprobleem aan? Knack plaatst het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug in het centrum van de aandacht, in een podcastreeks van acht gesprekken met evenveel experts.

Staat u versteld van de kracht van Odette? Glacioloog en ULB-professor Frank Pattyn (54) onderzoekt de impact van de klimaatverandering op Antarctica. Hij legt het verband uit tussen de afbrokkel... Staat u versteld van de kracht van Odette? Glacioloog en ULB-professor Frank Pattyn (54) onderzoekt de impact van de klimaatverandering op Antarctica. Hij legt het verband uit tussen de afbrokkelende ijskappen, de stijging van de zeespiegel en de stevige stormen die steeds vaker over ons land (zullen) razen. Wat gebeurt er als we onze CO2-uitstoot niet gevoelig verlagen? En waarom doen onze politici er goed aan om de rapporten van het IPCC goed te bestuderen?

