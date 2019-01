Premier Michel wil brede dialoog om concrete klimaatmaatregelen uit te werken

Er komt een brede dialoog met onder meer de diverse regeringen in België, de sociale partners, de klimaatorganisaties en het Planbureau om concrete klimaatregelen uit te werken. Dat is de uitkomst van een ontmoeting die premier Charles Michel dinsdagnamiddag had met een delegatie van de Klimaatcoalitie.