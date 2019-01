'Er is geen betere springplank voor het klimaatverzet dan het paternalisme van Bart De Wever'

'Ik moet eerlijk zeggen,' zei tv-kok Jeroen Meus afgelopen week, 'ik heb niet echt de ervaring om te werken met die sojabrokken.' Ondanks zijn veggiereceptje verwees hij in de wekelijkse samenvatting van Dagelijkse kost op zondagavond niet naar de marsen voor het klimaat, waarvan er weer een de straten van Brussel had opgefleurd, een paar uur voor de uitzending. Maar hij maakte de groene transitie wel makkelijker voor de Vlaming die zijn bolognese toch gewoon graag met gehakt eet: 'Ik vind dat we af en toe ne keer onze blik mogen verruimen en daarvoor openstaan. En dat is echt lekker.' Meus is geen pastoor van de groene kerk en geen biefstukkenweigeraar, maar de invloedrijkste kok van Vlaanderen doet tegenwoordig wel al eens soja in de mix. Als echte liefde in deze contreien door de maag gaat - en daar valt iets voor te zeggen - dan is dat een teken aan de wand.

...