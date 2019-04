Plastic crisis: wanneer de walvis wegwerpzakjes braakt

Trui Engels Redactrice Knack.be

Een record van 40 kilo plastic. Zoveel stak er onlangs in de maag van een dood aangespoelde spitssnuitdolfijn in de Filipijnen. Een hartverscheurend beeld dat hopelijk de mens zal aanzetten om zijn gedrag te wijzigen. 'Plastic is nog maar 60 jaar oud, maar het heeft in die korte tijd al meer schade aangericht dan eender welk ander materiaal op deze planeet.'

Een noordkaper is verstrikt in plastic vismateriaal voor de kust van het Amerikaanse Cape Cod. © EPA