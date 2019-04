Sir David Attenborough over Our Planet: 'Nee, ik heb de mens niet beter leren kennen'

Sir David Attenborough is beroemd geworden met zijn reportages over dieren. Dezer dagen leidt hij ons als verteller door de Netflixreeks Our Planet. Een gesprek over zijn verzamelwoede, zijn antropologische blik op de Britse koningin en beleefdheidsregels in het oerwoud.

'Verzamelen is puur spel. Kinderachtig. Zielig. Een heerlijke manier om te ontspannen.' © belga