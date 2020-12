Uit een nieuwe analyse van de Climate Action Tracker blijkt dat de klimaatdoelen van Parijs wellicht toch haalbaar zijn. Deze positievere voorspelling heeft te maken met twee belangrijke nieuwe ontwikkelingen.

Uit een nieuwe analyse van Climate Action Tracker blijkt dat het wellicht toch mogelijk is om de aarde tegen 2100 met maximaal twee graden Celsius te laten opwarmen, het doel dat in het klimaatakkoord van Parijs verwoord staat. Dat schrijft de BBC.

In 2009, na de mislukte klimaattop in Kopenhagen, schatte Climate Action Tracker nog dat de aarde tegen 2100 met 3,5 graad zou opwarmen. Deze verwachting stelde ze na de klimaattop in Parijs naar beneden bij op drie graden. Ondertussen zijn ze nog optimistischer: een stijging van de temperatuur zou beperkt kunnen blijven tot 2,1 graad. Dat is dichtbij de twee graden die wereld volgens het akkoord van Parijs zou moeten halen, maar nog wel een eindje verwijderd van de anderhalve graad die wetenschappers noemen als drempel om destructieve opwarming te voorkomen.

Waarom ziet het er nu rooskleuriger uit dan drie maanden geleden?

Twee belangrijke ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor deze positievere voorspelling. In september kondigde de Chinese president Xi Jinping aan dat China tegen 2060 klimaatneutraal wil zijn waar het gaat om de uitstoot van CO2. Dat zou de opwarming van de aarde met 0,2 tot 0,3 graden terug kunnen brengen. Japan en Zuid-Korea beloofden om tegen 2050 nul uitstoot te willen realiseren en ook Canada en Zuid-Afrika hebben hun doelen aangescherpt.

Een tweede belangrijke verandering is de verkiezing van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten. Anders dan bij de huidige president Trump staat bij Biden de aanpak van de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. Hij streeft ernaar dat de VS tegen 2050 geen CO2 meer uitstoot. Dat zou de verhoging van de temperatuur nog eens 0,1 graad naar beneden brengen tegen 2100.

. © Getty Images

Bill Hare van Climate Analytics die meewerkte aan de nieuwe analyse: 'Op dit moment is het zo dat meer dan vijftig procent van de wereldwijde uitstoot wordt veroorzaakt door grote landen en die hebben nu het doel om halverwege deze eeuw nul uitstoot te bereiken. Wanneer je dat samen optelt met wat een heleboel andere landen doen, zorgen we ervoor dat de temperatuurverandering heel dichtbij de twee graden komt.'

Valkuilen

Toch kan er nog het nodige misgaan. De belangrijkste valkuil is dat de huidige kortetermijnplannen om CO2-uitstoot te reduceren niet voldoende zijn om de doelen op lange termijn te halen. 'Landen hebben hun kortetermijnacties nog niet aangepast om op schema te blijven voor de doelen op lange termijn', zegt Niklas Höhne van het New Climate Institute. 'Langetermijndoelen zijn eenvoudiger omdat ze nog ver weg zijn. Maar kortetermijnmaatregelen zijn nu bezig en beïnvloeden mensen, beïnvloeden stemmers. En daarom is het veel moeilijker.'

. © Reuters

Bovendien zijn er nog altijd landen die geen klimaatdoelen willen stellen en veel armere landen investeren nog in kolen. Voorbeelden van grotere landen die het slecht doen, zijn Saoedi-Arabië, Rusland, Brazilië en Australië.

Er kan dus nog het nodige misgaan, maar er is wel reden tot voorzichtig optimisme onder de belangrijke voorwaarde dat de landen hun beloftes ook daadwerkelijk waarmaken.

Uit een nieuwe analyse van Climate Action Tracker blijkt dat het wellicht toch mogelijk is om de aarde tegen 2100 met maximaal twee graden Celsius te laten opwarmen, het doel dat in het klimaatakkoord van Parijs verwoord staat. Dat schrijft de BBC. In 2009, na de mislukte klimaattop in Kopenhagen, schatte Climate Action Tracker nog dat de aarde tegen 2100 met 3,5 graad zou opwarmen. Deze verwachting stelde ze na de klimaattop in Parijs naar beneden bij op drie graden. Ondertussen zijn ze nog optimistischer: een stijging van de temperatuur zou beperkt kunnen blijven tot 2,1 graad. Dat is dichtbij de twee graden die wereld volgens het akkoord van Parijs zou moeten halen, maar nog wel een eindje verwijderd van de anderhalve graad die wetenschappers noemen als drempel om destructieve opwarming te voorkomen.Twee belangrijke ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor deze positievere voorspelling. In september kondigde de Chinese president Xi Jinping aan dat China tegen 2060 klimaatneutraal wil zijn waar het gaat om de uitstoot van CO2. Dat zou de opwarming van de aarde met 0,2 tot 0,3 graden terug kunnen brengen. Japan en Zuid-Korea beloofden om tegen 2050 nul uitstoot te willen realiseren en ook Canada en Zuid-Afrika hebben hun doelen aangescherpt.Een tweede belangrijke verandering is de verkiezing van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten. Anders dan bij de huidige president Trump staat bij Biden de aanpak van de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. Hij streeft ernaar dat de VS tegen 2050 geen CO2 meer uitstoot. Dat zou de verhoging van de temperatuur nog eens 0,1 graad naar beneden brengen tegen 2100. Bill Hare van Climate Analytics die meewerkte aan de nieuwe analyse: 'Op dit moment is het zo dat meer dan vijftig procent van de wereldwijde uitstoot wordt veroorzaakt door grote landen en die hebben nu het doel om halverwege deze eeuw nul uitstoot te bereiken. Wanneer je dat samen optelt met wat een heleboel andere landen doen, zorgen we ervoor dat de temperatuurverandering heel dichtbij de twee graden komt.'Toch kan er nog het nodige misgaan. De belangrijkste valkuil is dat de huidige kortetermijnplannen om CO2-uitstoot te reduceren niet voldoende zijn om de doelen op lange termijn te halen. 'Landen hebben hun kortetermijnacties nog niet aangepast om op schema te blijven voor de doelen op lange termijn', zegt Niklas Höhne van het New Climate Institute. 'Langetermijndoelen zijn eenvoudiger omdat ze nog ver weg zijn. Maar kortetermijnmaatregelen zijn nu bezig en beïnvloeden mensen, beïnvloeden stemmers. En daarom is het veel moeilijker.'Bovendien zijn er nog altijd landen die geen klimaatdoelen willen stellen en veel armere landen investeren nog in kolen. Voorbeelden van grotere landen die het slecht doen, zijn Saoedi-Arabië, Rusland, Brazilië en Australië. Er kan dus nog het nodige misgaan, maar er is wel reden tot voorzichtig optimisme onder de belangrijke voorwaarde dat de landen hun beloftes ook daadwerkelijk waarmaken.