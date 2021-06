In zoetwatermeren wereldwijd neemt het zuurstofgehalte snel af. Hoofdschuldige is de klimaatverandering, die de biodiversiteit en de drinkwaterkwaliteit bedreigt, volgens recent onderzoek in Nature.

De impact van de klimaatverandering op de oceanen krijgt veel aandacht, maar ook meren veranderen snel. Een nieuwe studie in Nature toont aan dat het zuurstofgehalte er drie tot negen keer sneller daalt dan in de oceanen.

De wetenschappers analyseerden meer dan 45.000 stalen die sinds 1941 zijn verzameld in bijna vierhonderd meren over de hele wereld.

Daaruit blijkt dat het zuurstofgehalte in zoetwatermeren sinds 1980 met gemiddeld 5,5 procent gedaald is aan de oppervlakte. In de diepere lagen is de daling nog veel groter: gemiddeld 18,6 procent.

'Alle leven is afhankelijk van zuurstof', zegt Kevin Rose, auteur en hoogleraar aan het Rensselaer Polytechnic Institute in de VS. 'Het is de basis voor het hele voedselsysteem onder water. Als je zuurstof begint te verliezen, dreig je dus ook soorten te verliezen.'

Volksgezondheid

Hoewel meren amperdrie procent van het landoppervlak van de aarde uitmaken, bevatten ze een heel hoge concentratie van de biodiversiteit van de planeet. Volgens onderzoeker Stephen Jane zijn de veranderingen dan ook zorgwekkend.

'Meren zijn indicatoren of 'schildwachten' van veranderingen in het milieu en potentiële bedreigingen voor het milieu omdat ze reageren op signalen uit het omringende landschap en de atmosfeer', zegt hij.

De onderzoekers benadrukken dat de veranderingen niet alleen gevolgen hebben voor de biodiversiteit. De zuurstofconcentratie beïnvloedt immers de uitstoot van broeikasgassen door de meren. Het heeft ook een impact op de biochemische processen van de waterplassen, wat uiteindelijk de volksgezondheid kan schaden.

