Knack lanceert vanaf vandaag 'Het Klimaatalarm', een manifest en een podcastreeks van en met Dirk Draulans en Jean-Pascal van Ypersele, waarbij het belangrijkste vraagstuk van onze tijd weer in het centrum van de aandacht staat.

De westkust van de Verenigde Staten beleeft momenteel de ergste bosbranden in haar geschiedenis, de noordelijke hemisfeer kende deze zomer de warmste zomer ooit en in België was het deze week de warmste september sinds het begin van de metingen.

Het klimaatprobleem was dit jaar dan wel even uit het nieuws, gestopt is het niet. Knack komt daarom met een nieuwe campagne die het klimaatprobleem terug in het centrum van de aandacht brengt.

Manifest en podcastreeks

Op woensdag 16 september krijgen alle abonnees van Knack gratis een manifest bij het magazine, uitgegeven in boekvorm. Het Klimaatalarm - het manifest is geschreven door Knack-journalist, bioloog en doctor in de wetenschappen Dirk Draulans, en door klimaatwetenschapper en UCL-professor Jean-Pascal Van Ypersele, gewezen ondervoorzitter van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Niet-abonnees kunnen het manifest samen met Knack kunnen kopen in de krantenwinkel, of gratis downloaden op knack.be/klimaatalarm.

'De aarde is koortsig', schrijft Draulans. 'Niemand ontsnapt aan de opwarming, nergens.' Van Ypersele begint zijn verhaal op de top van de Mont Blanc, met uitzicht op gevaarlijk smeltende gletsjers, en een karrenvracht aan verontrustende cijfers. Maar hij blijft hoopvol: 'Ik zeg dat we moeten luisteren naar de jongeren.'

Acht interviews van Francesca Vanthielen

Ook op 16 september wordt de eerste aflevering van een nieuwe podcast gratis ter beschikking gesteld op alle downloadplatformen (Spotify, iTunes, ...) en op knack.be. Het Klimaatalarm - de podcast is een interviewreeks in acht afleveringen.

Francesca Vanthielen sprak voor Knack met vooraanstaande Belgische wetenschappers uit diverse sectoren over de oorzaken en de gevolgen van de opwarming van de aarde, en over de mogelijke oplossingen. Behalve met de auteurs van het manifest, Dirk Draulans en Jean-Pascal Van Ypersele, sprak Knack met politoloog en directeur van het Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx,, met glacioloog Frank Pattyn (ULB), ecologisch econoom Brent Belys (UG), biologe Sara Vicca (uA), geograaf Gerard Govers (vice-rector KUL) en klimaatjournaliste Tine Hens.

'Dit is letterlijk levensbelangrijk. Voor ons allemaal'

'Met het Klimaatalarm geven Knack en Le Vif de opwarming van de aarde weer de plaats moet die ze verdient: in het brandpunt. Niet omdat Greta Thunberg het zegt. Maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is. Voor ons allemaal', zegt hoofdredacteur van Knack, Bert Bultinck. 'In twee bevlogen manifesten zeggen bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans en klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele waar het op staat.'

De podcast: de line-up Deze specialisten doen de komende weken hun urgente verhaal in de podcast, én reiken oplossingen aan: 16/09 bioloog, doctor in de wetenschappen en Knackjournalist Dirk Draulans: 'Als ik mijn dochter van zes bezig zie, dan denk ik soms: waar gaat dat kind in terecht komen!?' 23/09 politoloog, professor milieu- en klimaatbeleid en directeur van het Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx: 'België loopt achter op de Europese doelstellingen voor 2030. De kloof is bij de grootste in Europa. De volgende regeringen zullen daar een hele kluif aan hebben.'' 30/09 glacioloog, ULB-professor en directeur van het Laboratoire de Glaciologie Frank Pattyn: 'De toestand is ernstig voor toekomstige generaties.' 07/10 biologe Sara Vicca (UA): 'Er is weinig twijfel over dat politici, zeker in Vlaanderen, ver tekort schieten.' 14/10 fysicus en klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele: 'Eén ton CO2 die we vandaag uitstoen, zal nog 1000 jaar aanwezig blijven in de atmosfeer'. 21/10 ecologisch econoom Brent Bleys (UG): 'Klimaatverandering heeft geen politieke kleur.' 28/10 geograaf en vicerector Gerard Govers (KUL): 'Het gaat morgen niet weg zijn hè.' 04/11 klimaatjournaliste Tine Hens (MO*): 'Met de technologie die we nu hebben, kunnen we 80% van de uitstoot terugdringen.'

De westkust van de Verenigde Staten beleeft momenteel de ergste bosbranden in haar geschiedenis, de noordelijke hemisfeer kende deze zomer de warmste zomer ooit en in België was het deze week de warmste september sinds het begin van de metingen. Het klimaatprobleem was dit jaar dan wel even uit het nieuws, gestopt is het niet. Knack komt daarom met een nieuwe campagne die het klimaatprobleem terug in het centrum van de aandacht brengt. Op woensdag 16 september krijgen alle abonnees van Knack gratis een manifest bij het magazine, uitgegeven in boekvorm. Het Klimaatalarm - het manifest is geschreven door Knack-journalist, bioloog en doctor in de wetenschappen Dirk Draulans, en door klimaatwetenschapper en UCL-professor Jean-Pascal Van Ypersele, gewezen ondervoorzitter van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Niet-abonnees kunnen het manifest samen met Knack kunnen kopen in de krantenwinkel, of gratis downloaden op knack.be/klimaatalarm. 'De aarde is koortsig', schrijft Draulans. 'Niemand ontsnapt aan de opwarming, nergens.' Van Ypersele begint zijn verhaal op de top van de Mont Blanc, met uitzicht op gevaarlijk smeltende gletsjers, en een karrenvracht aan verontrustende cijfers. Maar hij blijft hoopvol: 'Ik zeg dat we moeten luisteren naar de jongeren.'Ook op 16 september wordt de eerste aflevering van een nieuwe podcast gratis ter beschikking gesteld op alle downloadplatformen (Spotify, iTunes, ...) en op knack.be. Het Klimaatalarm - de podcast is een interviewreeks in acht afleveringen. Francesca Vanthielen sprak voor Knack met vooraanstaande Belgische wetenschappers uit diverse sectoren over de oorzaken en de gevolgen van de opwarming van de aarde, en over de mogelijke oplossingen. Behalve met de auteurs van het manifest, Dirk Draulans en Jean-Pascal Van Ypersele, sprak Knack met politoloog en directeur van het Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx,, met glacioloog Frank Pattyn (ULB), ecologisch econoom Brent Belys (UG), biologe Sara Vicca (uA), geograaf Gerard Govers (vice-rector KUL) en klimaatjournaliste Tine Hens.'Met het Klimaatalarm geven Knack en Le Vif de opwarming van de aarde weer de plaats moet die ze verdient: in het brandpunt. Niet omdat Greta Thunberg het zegt. Maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is. Voor ons allemaal', zegt hoofdredacteur van Knack, Bert Bultinck. 'In twee bevlogen manifesten zeggen bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans en klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele waar het op staat.'