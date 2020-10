Hoe pakken we het klimaatprobleem aan? Knack plaatst het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug in het centrum van de aandacht, in een podcastreeks van acht gesprekken met evenveel experts.

Klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) is uitstekend geplaatst om de rol van politici in de strijd tegen de klimaatverandering in te schatten: hij is wetenschappelijk raadgever en onderhandelaar voor België tijdens de algemene, besluitvormende vergaderingen van het VN-klimaatverdrag. Alleen van 2008 tot 2015 zat hij niet mee aan de onderhandelingstafel van de Conference of the Parties: toen was hij vicevoorzitter van het IPCC, de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering van de Verenigde Naties. Hoe werkt de besluitvorming? Waarin schieten politici tekort? Welke opportuniteiten bieden er zich aan? Is er werkelijk geen draagvlak voor een gedegen milieu- en klimaatbeleid? En wat met de klimaatvluchtelingen: moet de Conventie van Genève niet snel aangepast worden aan de nieuwe realiteit? Van Ypersele wikt en weegt zijn antwoorden op deze en andere vragen, zonder een blad voor de mond te nemen.