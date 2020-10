Hoe pakken we het klimaatprobleem aan? Knack plaatst het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug in het centrum van de aandacht, in een podcastreeks van acht gesprekken met evenveel experts.

Knuffel snel nog een beuk, want de ons zo vertrouwde boom is gedoemd te verdwijnen. Hoe ecosystemen zoals bossen, planten en de bodem reageren op de klimaatverandering: dat is het onderzoeksgebied van biologe Sara Vicca van de Universiteit Antwerpen (UA). Herbebossing is een must, zegt ze, maar geen wondermiddel - en vooral: je moet goed opletten welke soort bomen je op welke ondergrond plant.