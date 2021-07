Everzwijnen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor een uitstoot van 4,9 miljoen ton CO2 per jaar, evenveel als 1,1 miljoen auto's. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Queensland en Canterbury.

Everzwijnen zijn aan een wereldwijde opmars bezig in gebieden waar ze niet inheems zijn, en dat heeft gevolgen voor het klimaat. De dieren ploegen immers de bodem om en doen zo CO2 vrijkomen in de atmosfeer.

'Wilde varkens zijn net als tractoren die door velden ploegen en de grond omploegen om voedsel te vinden', zegt Christopher O'Bryan van de Universiteit van Queensland.

Invasieve soort

De modellen tonen uiteenlopende resultaten, maar ze geven aan dat wilde zwijnen waarschijnlijk een gebied van ongeveer 36.000 tot 124.000 vierkante kilometer ontwortelen, in regio's waar ze niet inheems zijn.

'Dat is een enorme oppervlakte, en dit heeft niet alleen gevolgen voor de bodemgezondheid en de CO2-uitstoot, maar bedreigt ook de biodiversiteit en voedselzekerheid, beiden cruciaal voor duurzame ontwikkeling', zegt O'Bryan.

Volgens zijn collega Nicholas Patton is het een typisch voorbeeld van hoe een invasieve soort grote schade kan veroorzaken. 'Invasieve soorten zijn een door de mens veroorzaakt probleem, dus we moeten hun ecologische implicaties erkennen en verantwoordelijkheid nemen', zegt hij. 'Als invasieve zwijnen mogen uitbreiden naar gebieden met veel koolstof in de bodem, kan dat in de toekomst een nog groter risico betekenen op de uitstoot van broeikasgassen.'

