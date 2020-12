Het grondwater in de Duitse deelstaat Beieren is de afgelopen decennia aanzienlijk opgewarmd. Op een diepte van 20 meter is het water nu gemiddeld bijna een graad warmer dan dertig jaar geleden.

Onderzoekers van de Martin Luther-Universiteit Halle-Wittenberg (MLU) vergeleken de grondwatertemperaturen in 35 meetstations, verspreid over de hele regio Beieren, met gegevens uit de jaren negentig.

Ze namen stalen op verschillende dieptes. Water op een diepte van 20 meter bleek gemiddeld 0,9 graden Celsius warmer te zijn dan 30 jaar geleden, melden ze in de vakpublicatie Frontiers in Earth Science.

Klimaatverandering

De opwarming van het grondwater is een gevolg van de klimaatverandering. Naarmate de lucht warmer wordt, warmt ook de bodem op. Dat leidt uiteindelijk tot warmer grondwater.

Sinds de jaren negentig steeg de gemiddelde luchttemperatuur in Beieren met 1,05 graad Celsius. Het warmere grondwater weerspiegelt vooral de langetermijntrends van de klimaatverandering. De bodem reageert namelijk niet op temperatuurschommelingen op korte termijn. 'In tegenstelling tot de atmosfeer is de ondergrond van de aarde erg traag', zegt geoloog Peter Bayer, auteur van de studie.

Heel Duitsland

Bijna alle onderzochte grondwaterreservoirs zijn de afgelopen decennia op een vergelijkbare manier opgewarmd. 'De klimaatverandering heeft een heel duidelijk effect op dieptes vanaf ongeveer 15 meter', zegt coauteur Hannes Hemmerle.

Op een diepte van 60 meter was het grondwater nog altijd bijna 0,3 graden warmer.

De resultaten voor Beieren kunnen niet zomaar op heel Duitsland worden toegepast. 'Maar er kan worden aangenomen dat de trend dezelfde is', zegt Hemmerle.

De onderzoekers verwachten dat het grondwater verder zal opwarmen naarmate de luchttemperatuur stijgt.

