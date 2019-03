School voor buitengewoon onderwijs beoordeelt wetenschappers

Vorige week mochten leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de uiteenzetting van jonge wetenschappers beoordelen tijdens een 'wetenschapsbattle' op hun school.

'Je uitleg was leuk en je gebruikte ook goed materiaal', zegt Nicolas Dupon. Twaalf is hij pas, maar zijn rol als jurylid neemt hij bijzonder ernstig. En hij niet alleen. Voor hem op het podium staat Marjolein Vanoppen. Ze mag dan dubbel zo oud zijn, vandaag hecht ze veel belang aan zijn mening. Bio-ingenieur Vanoppen is een van de vijf wetenschappers die zich presenteren aan de leerlingen van Berkenboom Mozaïek, een lagere school voor buitengewoon onderwijs in Sint-Niklaas. Daar vindt de Oost- Vlaamse voorronde plaats van de tweede editie van de Wetenschapsbattle. Die wedstrijd is een initiatief van The Floor is Yours, een organisatie die onderzoekers leert hoe ze goede presentaties kunnen maken. De voorbije weken werd in elke Vlaamse provincie een voorronde georganiseerd waarbij telkens vijf wetenschappers een kwartier tijd kregen om hun onderzoek voor te stellen aan een zaal vol lagereschoolkinderen, die hen vervolgens mochten beoordelen. De provinciale wi...