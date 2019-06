Drie dagen lang geen smartphones in de klas en op de speelplaats, met dit experiment wilden twee leekrachten van een middelbare school in Borgerhout aanzetten tot meer sociaal contact en een beter concentratie tijdens de les.

Bij een heel pak tieners plakt er dag en nacht een smartphone aan de palm van hun hand, als een extra ledemaat. Ook tijdens de schooluren is de mini-computer niet meer weg te slaan, met alle gevolgen van dien. Sommige leerlingen vormen een eilandje op zichzelf, wanneer ze tijdens de speeltijd spelletjes spelen, naar muziek luisteren of hun sociale media up-to-date houden. Maar dit staat het sociale contact tijdens de schooluren in de weg. Twee leerkrachten van Sint Maria, een middelbare school in Borgerhout, vonden het hoogtijd om hun leerlingen offline te halen, en zette een driedaags proefproject op poten.

...