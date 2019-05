In de discussie rond het Vlaamse onderwijs blijft de fysieke gezondheid van de Vlaamse leerlingen onbesproken. Kan inzetten op de gezondheid van onze leerlingen het niveau van het onderwijs opnieuw opkrikken?

Het onderwijsdebat leeft. Leerkrachten zijn niet te spreken over de enorme werkdruk, ouders krijgen hun kinderen niet ingeschreven in hun school naar keuze en Vlaamse politici klagen de dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs aan. Dit alles leidde de voorbije weken tot discussies over eindtermen, minimumdoelstellingen en centrale eindexamens.

...