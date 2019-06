Niemand weet beter waar ons onderwijs tekortschiet dan de vrouwen en mannen die elke dag voor de klas staan. Toch hebben zij het gevoel dat ze amper worden gehoord. Daarom vroeg Knack twintig Vlaamse leerkrachten om de toekomstige minister van Onderwijs alvast advies te geven: waar moet zij of hij straks dringend werk van maken?

Politici, pedagogen, psychologen, orthopedagogen, economen: iedereen heeft tegenwoordig een mening over de gebreken van het Vlaamse onderwijs. Zeker nu steeds duidelijker blijkt dat de kwaliteit achteruitgaat. Veel minder aandacht wordt besteed aan de inzichten van de vrouwen en mannen die dag na dag ergens in Vlaanderen voor de klas staan. Als zij al eens aan de alarmbel trekken in een blog of open brief, dan worden ze in veel gevallen weggezet als behoudsgezinde brompotten. Zelfs toen kort voor de verkiezingen uit een rapport van het Rekenhof bleek dat veel leerkrachten zich zorgen maken over de gevolgen van het M-decreet, waardoor nu ook kinderen met speciale onderwijsnoden naar een gewone school mogen gaan. 'Dat is geen wetenschappelijk onderzoek, maar louter de mening van leerkrachten', klonk het uit verschillende hoeken.

