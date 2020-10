De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs bedreigen de kwaliteit van het onderwijs. Dat zegt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De koepel roept Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op om ze niet te laten goedkeuren in het Vlaams Parlement.

'De nieuwe eindtermen bedreigen de kwaliteit van ons onderwijs, dat signaal vangen we ook op van onze leraren en directeuren', zegt directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Door de grote set eindtermen komt de haalbaarheid binnen het aantal beschikbare lesuren (32, red.) in het gedrang. Leraren worden verplicht tot een oppervlakkige benadering. Er is nauwelijks ruimte om leerlingen die het moeilijker hebben, te ondersteunen, het aanbod te verbreden naar de interesses van leerlingen of leerlingen die meer aankunnen bijkomend uit te dagen. Zo kunnen we ook ons eigen karakter en kleur niet ten volle bepalen, wat in het vrij onderwijs net zo belangrijk is.' De koepel stelt Weyts voor het huidige besluitvormingsproces te onderbreken. 'Dan kan er een overkoepelende eindtermencommissie worden opgericht, die in de komende maanden wat nu voorligt, kan versoberen', zegt Boeve. 'We stellen ook voor om samen met de overheid en de andere onderwijsverstrekkers een overgangsregeling uit te werken op basis van de bestaande eindtermen.'

Minister Weyts reageert verrast op de kritiek. 'Dit proces loopt al twee jaar. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen was al die tijd een van de belangrijkste partners in de ontwikkelcommissies: zij waren dus zeer nauw betrokken bij de opmaak van de nieuwe eindtermen. De opmerkingen die nu opeens opduiken kunnen in alle openheid besproken worden tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de lat hoger leggen voor alle leerlingen.' Ook het gemeenschapsonderwijs had de demarche niet zien aankomen.

'Wij zijn verrast dat ze in deze fase met dergelijke fundamentele kritiek komen, want alle onderwijsverstrekkers hebben hier mee aan gewerkt en bijgestuurd', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). 'Ja, de eindtermen zijn ambitieus maar zijn realiseerbaar binnen de onderwijstijd. Daar zullen we ons samen met onze scholen grondig op voorbereiden en wij zijn al volop bezig aan de leerplannen voor volgend schooljaar. Het is nu alleszins niet het moment om hier onzekerheid rond te creëren. De uitrol van de modernisering met een nieuwe matrix en nieuwe studierichtingen gaat in ieder geval verder. Voor leerlingen die nu in de eerste graad zitten en met de nieuwe eindtermen gewerkt hebben, zal er een breuk ontstaan in hun curriculum vermits de opbouw totaal anders is.'

Het ontwerp van decreet voor de nieuwe eindtermen werd afgelopen vrijdag door de Vlaamse Regering voorgelegd aan de Raad Van State. Daarna volgen hoorzittingen in het Vlaams Parlement. De eindtermen zouden ingaan op 1 september 2021.

