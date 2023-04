Nieuws Olivier Vandecasteele zou geruild worden tegen Iraanse terrorist

Manon Vandecasteele zit geblinddoekt in een cel op de Grote Markt van Doornik. Het is een protestactie die de situatie van haar oom Olivier Vandecasteele nabootst, die in Iran gevangen zit, zaterdag 22 april 2023 in Doornik. © Belga