Nieuw-Zeelandse premier loopt coronavirus op

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft positief getest op COVID-19. Dat schreef ze zaterdag weten op Instagram. Ardern zat al sinds 8 mei in insolatie nadat haar verloofde Clarke Gayford het coronavirus had opgelopen.

Als gevolg van haar besmetting loopt Ardern een belangrijke politieke week mis: haar regering doet maandag een uitstootreductieplan uit de doeken in het parlement en stelt donderdag de begroting voor, schrijft The New Zealand Herald.

De regering-Ardern haalde internationaal vaak de krantenkoppen met haar covideliminatie-strategie. Amper een half jaar geleden bijvoorbeeld stak de New York Times de loftrompet over Arderns kordate reactie op de uitbraak van deltavariant van het coronavirus. Ook de Washington Post berichtte graag over het succesverhaal tegen covid.

De resultaten mogen er wel zijn. Tenminste als je naar het beperkt aantal sterfgevallen kijkt. Sinds de uitbraak van covid in februari 2020 zijn 909 mensen aan covid gestorven. De Nieuw-Zeelandse bevolking bedraagt ongeveer 5 miljoen. Dat is 18 op 100.000 inwoners.

Maar dit betekende ook dat het land 2 jaar lang de grenzen dicht deed. Je moest 10 dagen in Managed Isolation Quarantaine (MIQ) blijven als je binnen wilde. Enkel Nieuw-Zeelandse staatsburgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning konden gebruikmaken van dit systeem, dat op basis van een loterij werkte.

Een aantal schandaaltjes kwamen einde vorig jaar aan het licht zoals het verhaal van de gestrande, zwangere journaliste Charlotte Bellis bij de Taliban. Ook allerlei verhalen van bejaarde Nieuw-Zeelanders op familiebezoek in Australië, die niet naar huis konden komen, hielpen niet. De grootste stad Auckland met 1,5 miljoen inwoners ten slotte werd bijna 4 maanden op lockdown gezet.

De populariteit van Ardern en haar regering is sindsdien erg gedaald in eigen land. De belangrijkste oppositiepartij National leidt sinds maart opnieuw in de opiniepeilingen.