Zwitsers halen kerosine uit zonlicht, water en CO2

Zwitserse onderzoekers hebben een centrale gebouwd die water en CO2 omzet in vliegtuigbrandstof, met behulp van zonlicht. De technologie zou de luchtvaart op termijn kunnen helpen om CO2-neutraal te worden.

De luchtvaart is momenteel verantwoordelijk voor zo’n 5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, en door de snelle groei neemt die klimaatafdruk alleen maar toe. De druk is dan ook hoog om een meer klimaatvriendelijke manier van vliegen te vinden.

Zwitserse onderzoekers hebben nu een potentiële doorbraak bereikt in die zoektocht. Ze hebben een werkende installatie gebouwd die zonne-energie gebruikt om synthetische kerosine te produceren uit water en CO2. De geproduceerde kerosine is meteen geschikt voor bestaande vliegtuigen, brandstofopslag en distributie, en kan gemengd worden met fossiele kerosine.

Zonnecentrale

Het principe was al aangetoond in het lab, maar de Zwitserse onderzoekers bouwden als eersten een volledige centrale die met succes kerosine produceert.

De installatie bestaat uit 169 reflecterende panelen die het zonlicht concentreren in een reactor op een toren. Die gebruikt de enorme hitte om water en CO2 om te zetten in syngas, een op maat gemaakt mengsel van waterstof en koolmonoxide. Vervolgens wordt dat syngas naar een omzetter gestuurd, die er vloeibare koolwaterstofbrandstoffen, waaronder kerosine of diesel van kan maken.

‘De hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten tijdens de verbranding van kerosine in een straalmotor is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die wordt verbruikt tijdens de productie ervan in de zonnecentrale.’, zegt Aldo Steinfeld, hoogleraar aan de Technische Universiteit Zürich (ETH). ‘Dat maakt de brandstof CO2-neutraal, zeker als we CO2 die rechtstreeks uit de lucht wordt opgevangen als ingrediënt gebruiken, hopelijk in de niet al te verre toekomst.’