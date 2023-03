VN-Waterconferentie eindigt met zevenhonderd toezeggingen

Tijdens de VN-Waterconferentie van de afgelopen dagen, mede georganiseerd door Nederland, hebben landen en organisaties ongeveer zevenhonderd toezeggingen gedaan voor hoe zij beter omgaan met water. De toezeggingen zijn gebundeld in een “actieagenda”, die als inbreng dient voor de klimaattop in de Verenigde Arabische Emiraten later dit jaar.

Aan de conferentie deden 193 landen mee. Tadzjikistan was naast Nederland de andere medeorganisator. De afspraken lopen sterk uiteen, maar liggen vaak in het verlengde van duurzame doelen van de VN. Zo is onder meer afgesproken meer kennis te delen, het WASH-hygiëneprogramma uit te breiden naar meer regio’s en drinkwater betaalbaar te houden. Ook gaat de natuur vaker als oplossing in plaats van belemmering worden gebruikt voor waterbeheersing en komt er meer aandacht voor waterkwaliteit.

Lees verder onder de officiële clip van de VN-Waterconferentie



De Nederlandse minister Marc Harbers voor Infrastructuur en Waterstaat zei eerder al tegen het Nederlandse persagentschap ANP niet bang te zijn dat landen zich niet aan de toezeggingen zullen houden. “Andere landen zeggen nu ook: dit moet niet te lang duren.” De vorige waterconferentie was in 1977, maar Harbers verwacht nu een hoger tempo voor het nemen van verdere actie.