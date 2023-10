Textiel van groenten: ‘Ik ben beginnen experimenteren met natuurlijke kleurprocessen’

‘Vroeger kleurden vrouwen samen met hun dochters de kleren van hun gezin, met verf die gemaakt werd volgens oude familierecepten’, vertelt interieurontwerpster Manu Van Guijze (23). ‘Op basis van planten ontwikkelden ze verschillende kleurstoffen.’ Het inspireerde Van Guijze om zich te verdiepen in natuurlijke kleurprocessen. Met behulp van die oude verfmethodes kwam Chou Chou (Rouge) tot stand, een reeks tapijten geïnspireerd op en gemaakt van rode kool, rode biet, zwarte bonen en rode wijn. ‘Door die oude technieken te gebruiken, voel ik me verbonden met de geschiedenis.’

Hoe kwam u op dat idee?

Manu Van Guijze: Omdat comfort, welzijn en zuiverheid altijd belangrijk voor me zijn geweest, gebruik ik vaak textiel in mijn ontwerpen. Toen ik ontdekte hoe schadelijk het moderne kleurproces van textiel is voor het milieu, de arbeiders in de verffabrieken én de dragers van dat textiel, was dat even slikken. Dat botste met alles wat ik belangrijk vind in mijn ontwerpen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar alternatieve manieren om textiel te verven.

Toen bent u zich gaan verdiepen in oude verftechnieken?

Van Guijze: Textiel wordt nog niet zo lang geverfd zoals ze dat vandaag doen, en kledij wordt al jaar en dag gekleurd. Er bestaan heel wat natuurlijke kleurprocessen en daar ben ik mee beginnen te experimenteren. Zo leerde ik dat je pigmenten kunt onttrekken uit planten, groenten en andere voedingsmiddelen. Dat is heel hands-on: groenten schillen, snijden en koken, om vervolgens met bakingsoda en azijn de zuurtegraad te beïnvloeden. Zo krijg je mooie blauwe, groene of roze kleuren. Afhankelijk van hoe je je textiel onderdompelt in de verf, krijg je ook andere resultaten. Met de batik- of Shibori-techniek (respectievelijk een Javaanse en Japanse techniek, nvdr) kun je patronen op het textiel zetten.

De ontwerpen op de tapijten verwijzen naar de groenten die u hebt gebruikt.

Van Guijze: Tijdens het snijden van de groenten zag ik prachtige patronen tevoorschijn komen. Die heb ik vertaald naar de ontwerpen. Al die dingen die gewoon in onze tuinen groeien of in de supermarkt liggen, hebben zo’n rijkdom.